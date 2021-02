IL MATTINO – Napoli, Gattuso abbandonato da tutto l’ambiente.

Napoli– Gennaro Gattuso resta solo, l’ambiente e la città non aiutano tecnico e squadra in un momento così difficile.

All’indomani del tracollo del 24 gennaio a Verona, sono arrivate per il Napoli altre 4 sconfitte, 3 vittorie e 1 pareggio tra campionato, Coppa Italia ed Europa League, ma l’allenatore calabrese continua malgrado tutto a restare ancora al suo posto. Sballottato da una tempesta che ne sta mettendo a dura prova la resistenza nervosa.

Aurelio De Laurentiis, non ha preso alcuna decisione drastica per modificare la rotta, preferendo piuttosto rimanere in maniera strategica (oltre che ambigua) alla finestra. Il presidente ha lasciato infatti che trapelasse di tanto in tanto il suo malumore, più che sufficiente per dare fiato alle ricorrenti voci sul possibile esonero di Ringhio.

Gattuso è stato messo mediaticamente alla gogna e sul banco degli imputati da ormai 32 giorni. Il tecnico andava difeso con forza oppure licenziato. La società se n’è invece lavata le mani, ha avallato il caos e alla vigilia della rivincita internazionale con il Granada.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, allo stadio Maradona a spingere il Napoli non ci saranno ovviamente i tifosi, che ieri sera si sono fatti sentire, e probabilmente non ci sarà nemmeno il presidente Aurelio De Laurentiis.

L’aria che tira attorno all’allenatore assomiglia molto a quella di una buriana. In conferenza stampa, Gattuso, conscio della situazione, ha fatto mea culpa addossandosi tutte le responsabilità: