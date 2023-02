I giornalisti fanno arrabbiare Spalletti: “Ora gli telefono…” – VIDEO

Luciano Spalletti è finito in un fuori onda in cui si arrabbia perché i giornalisti parlano ancora di Totti e Icardi.

“Mi fanno arrabbiare? Parlano ancora di Totti e Icardi in televisione, stanno parlando di come ho gestito Totti e Icardi, poi ora a uno gli telefono per bene, glielo faccio vedere come li ho gestiti…“. “Stai con noi, stai sereno“, gli dicono a quel punto da Sky.

Molto probabilmente il riferimento di Spalletti era a Sandro Sabatini, giornalista che nella stessa serata ha bocciato anche la prova di Kvaratskhelia: “Non merita la sufficienza” aveva detto.

Proprio Sabatini poco prima aveva parlato del rapporto tra Spalletti con Totti ed Icardi dicendo: “Ripercorrendo la storia di Spalletti è evidente che Spalletti ha avuto delle situazioni in carriera che non erano esclusivamente di campo, tecniche e tattiche. Parliamo ovviamente di Totti alla Roma e Icardi all’Inter. Viene il sospetto che durante queste esperienze in certi particolari momenti abbia disperso un po’ di energie e tempo, portandolo ad avere più stress, che a Napoli invece non ha. Qui a Napoli sta facendo semplicemente l’allenatore”.

Al momento del collegato con Mediaset, proprio Spalletti era apparso scuro in volto tanto che Alberto Brandi gli aveva chiesto di sorridere almeno dopo una vittoria, a quel punto Spalletti ha risposto: “Ragazzi, faccio quello che volete, ditemi pure“.