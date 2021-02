Gattuso: “Ci facciamo gol da soli, quanto rammarico. Nulla da rimproverare. C’è una cosa che mi preoccupa”

Gennaro Gattuso tecnico del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita persa col Genoa.

Non ci sono rimproveri di Gennaro Gattuso per il Napoli che perde a Genoa, nonostante i 26 tiri di cui 9 in porta. Il tecnico a Dazn dice: “Stiamo pagando gli errori a caro prezzo è la stessa partita con lo Spezia, oggi bisogna fare solo i complimenti alla squadra, ci siamo fatti praticamente gol da soli. C’è grandissimo rammarico, anche perché non è la prima partita che perdiamo così“.

Il tecnico del Napoli sottolinea ancora di non poter “rimproverare nulla alla squadra, siamo entrati molte volte in area di rigore. I giocatori in campo hanno fatto quello che dovevano fare“. Con il Genoa si è rivisto in campo Osimhen che sta trovando la forma migliore: “Purtroppo è stato tre mesi fermo e non è facile rientrare. Un po’ di luce l’abbiamo visto con l’Atalanta, ma deve trovare la forma migliore, sicuramente è un calciatore importante che ci può dare più soluzioni e profondità“.

Tour de force

Lo hanno detto già tanti allenatori, proprio oggi lo ha detto anche Gasperini prossimo avversario del Napoli in Coppa Italia, il calendario quest’anno impone un vero tour de force: “Purtroppo non si riesce a recuperare, giochiamo solo e non possiamo mai correggere per bene gli errori. Inoltre facciamo fatica a recuperare, Zielinski ad esempio ha fatto fatica ad entrare in partita“. Gattuso nel post partita di Genoa-Napoli sottolinea anche gli errori della sua squadra: “Il primo gol è un banale errore di postura, se stiamo più attenti non lo prendiamo mai quel gol, ma gli errori ci possono stare. Cosa mi preoccupa? I numeri, perché non mentono. Non è la prima volta che creiamo tanto e realizziamo molto poco, ma ora bisogna andare avanti e continuare a lavorare“. Nel finale il Napoli ha protestato anche per un rigore non concesso da Manganiello per fallo su Mario Rui.