La foto della Lega di Serie A su Allegri scatena la furia dei tifosi: la neutralità dell’istituzione a rischio?

Sul canale ufficiale della lega serie A, è comparsa una foto che ritrae Massimiliano Allegri nell’atto di mostrare un 5. Scoppia la polemica.

La foto della Lega di Serie A su Allegri scatena l’ira dei tifosi. Sul canale ufficiale della Lega di Serie A, è stato pubblicato un tweet che ritrae Massimiliano Allegri che mostra un 5. Nonostante il post sembri privo di senso, molti tifosi hanno interpretato l’immagine come una presa in giro nei confronti delle polemiche degli ultimi giorni sui falli di mano di Rabiot, Vlahovic e Danilo.

Non è ancora chiaro il reale motivo dietro al tweet, dato che Allegri non ha ricevuto premi o riconoscimenti recentemente, a differenza di Spalletti che ha ricevuto il premio Bearzot. Alcuni vedono tra le righe un riferimento al ricorso della Juventus contro la penalizzazione di 15 punti, mentre altri lo considerano una sorta di sottomissione. Tuttavia, ciò che è certo è che il post della Lega di Serie A su Allegri ha scatenato una forte reazione negativa sui social media.

Mentre in Spagna il presidente della Liga, Javier Tebas, si batte per garantire la correttezza delle partite senza alcuna preferenza per le squadre di calcio, in Italia sembra che Gravina, Abodi e la FIGC stiano cercando in ogni modo di difendere la Juventus da eventuali conseguenze derivanti dal processo. Il post della Lega di Serie A su Allegri ha ulteriormente alimentato il sospetto di un presunto favoritismo nei confronti della squadra bianconera.

LEGA DI SERIE A NELLA BUFERA DOPO LA FOTO DI ALLEGRI

Ecco alcuni commenti che si possono leggere sul web:

“Il senso di questo tweet? SerieA tutto bene? Qualcosa non va? Non si sa di cosa parlare vero?”.

“Bruttissimo questo post, a pensar male a volte… che tristezza questo paese!”.

“certo voi delle serie a non vi smentite mai. Max rappresenta una società che vi sta affossando. siete sopravissuti grazie ad un prelievo forzato nelle tasche degli italiani di 880 milioni. fateci la cortesia di essere umili e cercate di non difendere gli indifendibile. 880m!”.

“Ma come ve la raccontate bene. Servi!”.

“Lega serie A allo sbando…la vera pirateria del calcio siete voi.. penosi”.

LA NEUTRALITÀ DELL’ISTITUZIONE CALCISTICA A RISCHIO?

È importante sottolineare che la Lega di Serie A dovrebbe mantenere la sua neutralità e non favorire alcuna squadra o allenatore. Inoltre, è importante che le decisioni arbitrali vengano prese in modo imparziale e che non ci sia alcun favoritismo nei confronti di una squadra in particolare.

Il comportamento della Lega di Serie A dovrebbe essere sempre orientato alla tutela dell’integrità del gioco e alla garanzia di un trattamento equo per tutte le squadre. Speriamo che questa situazione venga affrontata in modo trasparente e che vengano rispettati gli interessi del calcio italiano.