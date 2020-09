Fedele: “Il Napoli per ADL è un business. Ecco quando lo venderà”

Enrico Fedele ha parlato del calcio Napoli e di Aurelio De Laurentiis. Il procuratore ha commentato una possibile vendita della SSC Napoli.

Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro e dirigente sportivo del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del programma radiofonico ‘Marte Sport Live’. Ecco le sue parole:

“Il campionato di Serie A risulterebbe falsato in caso di calciatori positivi COVID-19 a stagione in corso? Sicuramente è un campionato anomalo e particolare, come mai visti prima. Ormai è tutto diverso da prima, lo dimostra il fatto che siano state confermate le cinque sostituzioni, che prima erano soltanto un’idea provvisoria“.

Fedele ha poi aggiunto: “Questa stagione sfugge a qualsiasi tipo di pronostico, purtroppo. Quando Aurelio De Laurentiis venderà il Napoli? Non so se lo venderà, magari lo farà quando i calciatori non avranno più il valore per coprire le perdite. Il Napoli per De Laurentiis è un business, come per tanti altri presidenti“