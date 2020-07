Diritti tv, De Laurentiis vuole liberarsi di Sky. La serie A potrebbe avere il proprio canale grazie all’idea del presidente del calcio Napoli.

Aurelio De Laurentiis vuole liberarsi di Sky e creare un canale della lega di serie A. Secondo quanto riferisce l’Ansa, al termine del pranzo tra i presidenti tenutosi al St. Regis di Roma, emerge quella che è la posizione espressa dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il produttore cinematografico è il principale fautore della linea dell’autonomia. Qualora da Sky e gli altri soggetti interessati non arrivasse una proposta economica soddisfacente per il triennio 2021-2024, De Laurentiis propone di fare da soli.

IL PIANO DI DE LAURENTIIS

L’idea di De Laurentiis, che al momento non trova la piena approvazione dei suoi colleghi, sarebbe di fare della Lega l’editore di una casa di produzione in grado di produrre contenuti (dirette delle partite, magazine e altri prodotti) da mettere successivamente sul mercato per tutti gli interlocutori interessati, italiani e stranieri. Il progetto verrebbe finanziato – stando al piano pensato dal presidente della Lega Dal Pino – da alcuni fondi di investimento, invitati a presentare entro venerdì le proprie proposte vincolanti, che saranno valutate nella prossima assemblea dei club fissata per il 30 luglio.