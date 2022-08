Del Genio: “Nel Napoli c’è un calciatore sottovalutato”

Paolo Del Genio ha analizzato le prime due giornate del Napoli di Spalletti: “Bene Kvaratskhelia e Lobotka, ma c’è un calciatore sottovalutato”.

Kvaratskhelia e Lobotka sono i leader del nuovo Napoli di Luciano Spalletti, il georgiano in particolare ha sorpreso anche i critici più ostici grazie alle sue qualità tecniche e tattiche.

Paolo Del Genio ai microfoni di Tele A, ha commentato le prime uscite del Napoli nel campionato di Serie A:

“C’è grande soddisfazione per le due vittorie degli azzurri. Luciano Spalletti ha avuto fino a questo momento l’indubbio merito di fare giocare bene la squadra. Non è il mio allenatore preferito, ma per come la vedo io è il migliore tra i mister delle big (Juventus, Milan, Inter e Napoli, ndr)”.

Paolo Del Genio nel crosod el suo intervento ha poi aggiunto: “Giusto tessere le lodi di calciatori come Kvaratskhelia e Stanislav Lobotka: entrambi stanno facendo molto bene. Discorso simile anche per Victor Osimhen. Si tratta di giocatori che rumano l’occhio. Ma c’è anche un altro calciatore che, a mio avviso, ha avuto un ottimo impatto nella stagione e forse viene sottovalutato: mi riferisco a Hirving Lozano. Il messicano sta iniziato molto bene la nuova annata calcistica”.