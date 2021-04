CALCIO NAPOLI- Aurelio De Laurentiis fa marcia indietro e valuta l’idea di tenere Gattuso anche per la prossima stagione. Il presidente del club azzurro avrebbe affidato l’operazione al potente manager Jorge Mendes. Secondo quanto riporta Tuttosport: “De Laurentiis ha capito che uno meglio di Gattuso oggi non lo trova, e gli basterebbe prendere un paio di centrocampisti di rendimento per dare equilibrio ad una squadra che lavora molto sullo sviluppo per caricare la trazione anteriore. Convincere Rino è la missione affidata a Jorge Mendes”.

“Il 23 maggio, tutti i tifosi del Napoli si augurano possa essere vissuto con i festeggiamenti per il ritorno in Champions dopo un solo anno di assenza”.

“Non sarà semplice, perché le avversarie sono tutte agguerrite, però se Gattuso dovesse riuscire nell’impresa, tutti si chiederanno: cosa faranno il presidente e l’allenatore in ghiaccio dal 24 gennaio? Nell’immediato post Napoli-Verona ci sarà la tanto attesa rappacificazione? Se De Laurentiis potesse tornare indietro, certamente eviterebbe la sfuriata successiva al 3-1 del Bentegodi, uno stato d’animo turbolento che durò per una decina di giorni durante i quali contattò tutta una serie di allenatori, mettendo in discussione sia Gattuso che il ds Giuntoli. Oggi non la pensa più così e da qualche tempo sta riservando carezze al gruppo-squadra”.

GATTUSO E DE LAURENTIIS INSIEME PER LA CHAMPIONS

Gennaro Gattuso, pensa solo alla qualificazione in Champions league. Secondo quanto riferisce il quotidiano il Mattino, il tecnico dei partenopei non vuole distrazioni, ne sul mercato Napoli e nemmeno quelle legate ai complimenti di Aurelio De Laurentiis per la vittoria con la Lazio. Gattuso esige la massima concentrazione.

Secondo il quotidiano napoletano il tecnico si sarebbe confidato con alcune persone a lui vicine: “Il mio futuro adesso è irrilevante. Dobbiamo concentrarci sul finale di campionato, sulla partita di lunedì con il Torino, e per ottenere il massimo possibile. Il resto è veramente irrilevante, non deve preoccupare nessuno”. Gattuso non pensa al futuro, ha un solo obbiettivo in mete: riportare il Napoli in Champions.