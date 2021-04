Lazio sconfitta, duro comunicato: “Episodi sotto gli occhi di tutti”

La Lazio non digerisce la sconfitta com Napoli. Con un comunicato ufficiale la società biancoceleste si lamenta per l’arbitraggio di durante la sfida Napoli-Lazio. Ecco il comunicato della società presieduta da Lotito:

Grazie a tutti i tifosi che ci stanno stimolando e supportando, come sempre, anche in queste ore. La società ha scelto, ancora una volta, di non commentare gli episodi che sono sotto gli occhi di tutti, relativi alla partita di ieri. È il momento del massimo impegno e di mettere in campo tutte le migliori energie fisiche e mentali per raggiungere un traguardo alla nostra portata. Per ottenerlo occorre lottare uniti.

La Lazio ha protestato moltissimo per il rigore assegnato al Napoli da Di Bello che era andato anche a visionare il Var. Secondo la Lazio Milinkovic colpisce la palla, ma dimenticano di vedere che la gamba del calciatore è molto alta e colpisce nettamente Manolas. Sul cambio di fronte ci sarebbe stato un rigore per fallo su Lazzari, ma l’episodio non sussiste perché il gioco doveva essere fermato già per il fallo di Milinkovic su Manolas.