“De Laurentiis via da Napoli” contestazione feroce degli Ultras

Nuovo striscione contro Aurelio De Laurentiis, che oramai è il primo bersaglio degli ultras del Napoli. Questa notte sul lungomare di Napoli è apparso uno nuovo striscione contro il presidente del Napoli. La piazza azzurra in questo momento regno di contestazione, si è partiti con lo striscione contro Spalletti, ora si contesta apertamente ed in maniera costante la società partenopea. Un segno di malcontento che dovrebbe essere preso in considerazione, perché oramai sono tanti quelli che chiedono a De Laurentiis di vendere il Napoli. Un’idea che il patron non può scartare, visto che entro il 2024 dovrà decidere se cedere Napoli o Bari.

Nuovo striscione contro De Laurentiis

Dopo quello esposto a Castel Volturno, stanotte c’è stata un’altra protesta pubblica da parte dei tifosi del Napoli che vogliono un cambio di società. “Adl, non solo Bari ma anche altre società bache vai via dalla nostra città” recita il nuovo striscione contro Aurelio De Laurentiis, apparso nella notte per le strade del capoluogo partenopeo. Il messaggio è chiaro e non lascia spazio ad interpretazioni. Ma non è l’unico striscione che è stato fotografato e sta facendo il giro dei social, un altro prende di mira una parte della stampa napoletana. Stampa che è stata accusata anche da Luciano Spalletti che ha avuto un duro confronto con i giornalisti presenti al Konami Center di Castel Volturno. La conferenza stampa del tecnico di Certaldo è stata animata soprattutto da questa polemica, con botta e risposta e con tante reazioni. Come quella di Raffaele Auriemma che ha criticato apertamente Spalletti, ma anche quella di Paolo Del Genio che si chiede se in questo clima convenga a Spalletti continuare ad essere l’allenatore del Napoli. Insomma a fine campionato l’ambiente azzurro è ancora più caldo di inizio stagione, la contestazione contro la società è più aperta che mai.