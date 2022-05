Clima incandescente, Spalletti può lasciare: De Laurentiis ha un preferito

Luciano Spalletti ha detto che allenerà il Napoli nella prossima stagione, ma il clima è molto teso in casa azzurra. Il tecnico del Napoli ha visto esporre uno striscione dei tifosi contro di lui. Poi oggi Spalletti ha avuto un duro confronto con la stampa, che prima ha attaccato, poi ha smorzato i toni, chiarendosi con i colleghi presenti in sala stampa. Insomma sicuramente non si vive un momento di felicità in casa azzurra, nonostante la Champions League già acquisita con tre giornate di anticipo. Inoltre domenica si dovrebbe vivere un clima di feste per salutare Insigne che in Napoli-Genoa gioca la sua ultima partita allo stadio Maradona, con la maglia del Napoli.

Spalletti via da Napoli

“Sarò il tecnico del Napoli nella prossima stagione” lo ha detto chiaramente Spalletti, eppure non si spengono le voci di un suo addio. Lo sfogo del tecnico contro i giornalisti ha provocato diverse reazioni. Auriemma ha criticato pesantemente l’allenatore del Napoli. Ma Paolo Del Genio ha posto una domanda a Spalletti: “In questo clima è giusto continuare?” È proprio in virtù di questa domanda che non si può escludere ancora la possibilità che il tecnico vada via a fine stagione. Da più parti si segnala un De Laurentiis interessato ad altri allenatori. Si fa il nome di Sarri, ma per sostituire Spalletti piace moltissimo De Zerbi, che è rientrato dall’avventura in Ucraina.