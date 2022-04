De Laurentiis-Spalletti: il presidente fa una richiesta specifica all’allenatore, il retroscena

Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti hanno avuto un lungo incontro dopo il pareggio del Napoli con la Roma. Un summit tra presidente ed allenatore, che avviene spesso ma che sul finire di stagione porta a riflessioni più profonde. Ma la stagione del Napoli deve essere ancora conclusa per il meglio. Certo la zona Champions League sembra blindata, ma la matematica non dà ancora la certezza, quindi gli azzurri devono chiudere presto la pratica.

Secondo Repubblica, proprio questa è stata la richiesta specifica fatta da De Laurentiis a Spalletti. Ecco quanto scrive il quotidiano: “De Laurentiis ha chiesto a Spalletti di chiudere al più presto i conti per la zona Champions, mettendo matematicamente al sicuro il quarto posto già nelle prossime due partite: contro l’Empoli e il Sassuolo, da vincere a tutti i costi. Con 6 punti in più in classifica, infatti, i giochi per gli azzurri sarebbero fatti nel giro di un paio di settimane e c’è in ballo anche la programmazione societaria: il secondo argomento affrontato nel loro incontro da presidente e allenatore“. Per ritrovare armonia e dare solidità alla qualificazione Champions League, il Napoli dovrà vincere con l’Empoli. Gli azzurri tornano a giocare fuori casa, dopo aver raccolto la miseria di un punto allo stadio Maradona.