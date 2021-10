Corriere dello Sport – Formazione Napoli: col Torino ci sarà Ospina e non Meret

Formazione Napoli-Torino con David Ospina titolare: le ultime novità. Alex Meret andrà ancora in panchina nell’ottava giornata di Serie A. Luciano Spalletti va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva che gli permetterebbe di allungare sull‘Inter (sconfitta con la Lazio) e riprendersi il primo posto dopo la vittoria del Milan, in rimonta col Verona. Il Napoli deve assolutamente vincere e approfittare anche dello scontro diretto Juve-Roma. Per farlo Spalletti sceglie nella formazione titolare Ospina e non Meret. Spalletti in conferenza stampa non ha dato indicazioni specifiche, ma Corriere dello Sport è sicuro che il colombiano andrà in campo. Eppure Ospina è rientrato solo sabato dalla trasferta in Nazionale con la Colombia, mentre Meret si allena al Konami Center di Castel Volturno già da martedì.

La scelta nella formazione del Napoli di Ospina titolare col Torino al posto di Meret chiarirebbe definitivamente le gerarchie dei portieri. Eppure in questa stagione Meret aveva cominciato con i gradi di titolare, poi persi dopo l’infortunio. L’agente di Meret in settimana si è lamentato del ballottaggio con Ospina, facendo capire chiaramente che non aiuta la crescita del suo assistito. Alla fine la scelta toccherà a Spalletti che manderà in campo il calciatore che gli dà maggiore fiducia.

Formazione Napoli-Torino: le ultime novità

Con Ospina titolare ci saranno anche Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo Fabian Ruiz e Anguissa sono inamovibili, con il Napoli che cerca anche il riscatto del giocatore del Fulham. Zielinski giocherà più avanzato con Politano e Insigne, mentre la punta centrale sarà Osimhen. Tra gli assenti si segnalano Manolas e Malcuit, fermi ai box per infortunio. In netta ripresa Mertens che ha voglia di giocare, come dimostra anche un simpatico siparietto con Tommaso Starace. Recuperato invece Petagna che ieri si è allenato regolarmente con il gruppo. Il centravanti ex Spal andrà in panchina.