Ceccarini: “Insigne al Toronto: arriva l’annuncio ufficiale”

Lorenzo Insigne al Toronto, l’annuncio ufficiale arriverà nella giornata di sabato 8 gennaio, il giocatore firmerà un contratto quadriennale. La notizia viene lanciata dall’esperto di mercato Niccolò Ceccarini. L’attaccante del Napoli ha deciso di andare via a fine stagione per sposare la causa del Toronto. Insigne non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli, anche perché dal Canada è arrivata una proposta irrinunciabile. La sua decisione di vestire la maglia del Toronto ha suscitato moltissime polemiche. Amplificate dal fatto che Insigne ha deciso di cenare con i dirigenti del Toronto poche ore prima di Juve-Napoli. Nonostante tutto il capitano del Napoli è stato uno dei migliori in campo con i bianconeri, dimostrando grande professionalità.

Champagne per Insigne a Toronto

La decisione di Lorenzo Insigne è stata molto criticata, ma c’è da dire che 11,5 milioni di euro a stagione sono veramente tanti. Inoltre in Europa nessuno o quasi si era interessato concretamente ad Insigne, quindi il capitano del Napoli ha deciso di pensare alla propria carriera ed al proprio futuro. Il Napoli aveva messo sul piatto ‘solo’ 3,5 milioni di euro per il suo rinnovo, pochi, pochissimi, in confronto all’offerta economica del Toronto. Domani Insigne firmerà per il Toronto a pocher ore da Napoli-Sampdoria e di tifosi azzurri sperano che possa ripetere la buona prestazione con la Juve. Intanto dalla Spagna fanno sapere che il Napoli sta cercando il sostituto di Insigne. Sicuramente Giuntoli dovrà trovare una soluzione per la prossima stagione.