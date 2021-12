Bosco su Lobotka: “Si esagera, non è un fenomeno”, la risposta di Del Genio e Auriemma

Le prestazioni di Stanislav Lobotka hanno acceso il dibattito tra Christian Bosco, Paolo Del Genio e Raffaele Auriemma. Secondo Bosco, che è un operatore di mercato, la prestazione con la Lazio di Lobotka non deve indurre a facili complimenti. “Non bisogna esagerare su Lobotka. sicuramente non stiamo parlando di un fenomeno, ha fatto una grande prestazione con la Lazio. Ma va detto che è stato molto aiutato dalla tattica suicida della squadra di Sarri” ha detto Bosco.

Non è mancata la replica del giornalista Paolo del Genio che ha detto: “Una cosa bisogna dirla. troppo spesso Lobotka è stato giudicato male, quasi un giocatore di terza serie. Eppure dalla prestazione di Lobotka con la Lazio, si capisce ancora di più che non può essere considerato un giocatore di Serie C. Credo che sia necessario un po’ di equilibrio da parte delle persone e dei tifosi“. Anche Raffaele Auriemma ha commentato, attraverso il canale Tele A, dicendo: “È fuori da ogni dubbio che Lobotka abbia giocato bene. Ovviamente ora il centrocampista dovrà dare conferme“.

Con Anguissa ancora out per infortunio Lobotka avrà maggiori possibilità, anche se Demme è sempre pronto ad insidiarlo. In Sassuolo-Napoli, però, non dovrebbe esserci nessun cambio. Spalletti sembra intenzione a dare fiducia ancora agli stessi uomini, senza applicare alcun turnover, almeno ad inizio partita.