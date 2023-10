Bianchi: “Per lo scudetto è presto, lasciatemi dire una cosa sul Napoli”

L’ex tecnico Ottavio Bianchi ha parlato della corsa scudetto tra Napoli, Milan e Inter, invitando alla pazienza.

Notizie calcio Napoli – Intervenuto a Radio Crc, l’ex allenatore di Napoli e Milan Ottavio Bianchi ha parlato della lotta scudetto in Serie A. Secondo Bianchi è ancora troppo presto per indicare una favorita: “Napoli e Milan hanno potenziale, ma sono in cerca della quadratura del cerchio” ha dichiarato.

“L’Inter ha vinto all’ultimo contro una squadra che non ha mai tirato in porta. Serve pazienza, è ancora troppo presto per dire chi vincerà lo scudetto” ha proseguito Bianchi. Che poi ha aggiunto: “Le big hanno tanti nazionali che possono avere difficoltà al rientro dalle gare con le rappresentative“.

Parole che invitano ad attendere prima di emettere verdetti definitivi sulla lotta al vertice della Serie A. Napoli, Milan e Inter sono tutte alla ricerca del giusto equilibrio e hanno bisogno di tempo secondo l’ex tecnico azzurro.

