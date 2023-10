Jolanda De Rienzo, Napoli, Sportitalia, 1 Football Club, Luca Cerchione, 1 Station Radio, Meret, Maignan, Serie A, Calcio Napoli

Jolanda De Rienzo, giornalista di Sportitalia, analizza il 2-2 rimediato dal Napoli di Garcia allo stadio Maradona contro il Milan di Pioli.

Notizie calcio Napoli – Jolanda De Rienzo, nota giornalista e conduttrice di Sportitalia, è stata ospite di “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione. Ha condiviso le sue osservazioni sulla recente partita del Napoli, mettendo in luce sia i punti di forza che le aree di miglioramento della squadra.

Analisi della Partita

Secondo De Rienzo, il Napoli ha mostrato una forte personalità in campo, soprattutto nel secondo tempo. Tuttavia, ha sottolineato che la squadra ha avuto un inizio disastroso, incapace di contrastare le offensive degli avversari. “Se gli episodi non fossero girati a favore del Napoli, la squadra l’avrebbe persa“, ha detto.

Meret vs Maignan: Una Serata Difficile per i Portieri

Entrambi i portieri, Meret e Maignan, non hanno avuto una serata da ricordare. De Rienzo ha evidenziato che le responsabilità sul primo gol sono chiare e che entrambi i portieri hanno avuto prestazioni sotto la media.

Il Futuro del Napoli

Concludendo, De Rienzo ha espresso preoccupazione per il percorso di crescita del Napoli. “Con grande rispetto per Garcia, al quale concediamo tempo, va riconosciuto che il Napoli è sceso in campo dando la sensazione di non sapere cosa fare“, ha affermato.

