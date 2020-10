Benevento-Napoli in streaming e su DAZN. Le probabili formazioni del derby campano della 5 giornata di Serie A.

Benevento-Napoli sarà visibile in streaming e su DAZN. Il derby campano valido per la 5 giornata di serie A si giocherà allo stadio Ciro Vigorito. La partita, che sarà diretta dal signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1, sarà il 3° Derby campano in Serie A fra le due formazioni.

Il Napoli di Gennaro Gattuso sfida in trasferta il Benevento di Pippo Inzaghi nel Derby campano della 5 giornata di Serie A. I partenopei sono al momento quarti in classifica con 8 punti. Frutto di 3 vittorie, una sconfitta a tavolino e un punto di penalizzazione inflitto per la mancata disputa della gara contro la Juventus.

I sanniti si trovano al 10° posto a quota 6 con 2 vittorie e 2 sconfitte. La squadra di Gattuso viene dal brillante successo interno in campionato contro l’Atalanta, ma anche dalla sconfitta in Europa League contro l’AZ Alkmaar. Gli Stregoni hanno rimediato un k.o. esterno per 5-2 contro la Roma nell’ultimo turno. Il messicano Hirving Lozano è il miglior marcatore del Napoli in campionato con 4 reti, nelle fila giallorosse spiccano invece i 3 goal di Gianluca Caprari.

Ecco tutte le informazioni su Benevento-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BENEVENTO-NAPOLI: I PRECEDENTI

L’unico precedente giocato al Vigorito in Serie A il 4 febbraio 2018 vide il successo del Napoli per 2-0. In generale gli azzurri sono imbattuti da 10 gare in Serie A nei Derby campani, avendo ottenuto 8 vittorie e 2 pareggi nel parziale, senza subire nemmeno un goal.

BENEVENTO NAPOLI STREAMING E TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming il Derby campano Benevento-Napoli. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La gara sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

La partita Benevento-Napoli potrà essere vista dai clienti DAZN in diretta streaming anche sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e in seguito avviandola e selezionando la gara dal palinsesto. Dopo il fischio finale, gli utenti troveranno disponibili alla visione on demand gli highlights e l’evento integrale.

PROBABILI FORMAZIONI

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; R. Insigne, Caprari; Lapadula.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen.