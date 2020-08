Atalanta, tre giocatori positivi al Coronavirus. A rischio la Serie A

Tre giocatori dell’Atalanta positivi al coronavirus. Aumentano i casi di positività in serie A, campionato a rischio.

Tre giocatori dell’Atalanta positivi al Coronavirus. Alla ripresa dell’attività col raduno di oggi, la società bergamasca ha comunicato la notizie.

L’Atalanta ha annunciato la positività dei giocatori sul sito ufficiale, senza però rendere nota l’identità dei propri tesserati. Ecco il comunicato:

“Atalanta comunica che nei test anti-covid, eseguiti in settimana in previsione della ripresa della attività della Prima Squadra, sono stati riscontrati tre casi di positività al tampone . I calciatori in questione sono asintomatici, già in isolamento fiduciario e sotto il controllo dell’ATS“.



Il calcio italiano è stato messo in allarme dopo la notizia dei tre calciatori dell’Atalanta positivi al covid. Le positività stanno aumentando in misura esponenziale.

Sono tanti i giocatori di Serie A che risultano positivi al Covid. Intanto la FIGC ha ufficializzato l’inizio del campionato per il 19 settembre, ma il tutto appare molto fragile e poco sicuro. Il rischio di una nuova chiusura è uno spettro troppo grande per tutti.