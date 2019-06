Ancelotti prepara il doppio modulo e si affida al mercato

Ancelotti prepara il doppio modulo per il nuovo Napoli. Il tecnico azzurro affida al mercato due possibili abiti tattici: 4-4-2 oppure 4-3-3.







Carlo Ancelotti alla sua seconda stagione sulla panchina del Napoli In questi giorni l’allenatore azzurro è in vacanza in Canada

Un Napoli senza dogmi tattici. Perché Carlo Ancelotti anteporrà i giocatori ai moduli: non è mai stato un integralista e di certo non lo diventerà nella sua seconda stagione sulla panchina azzurra, quella decisiva per il salto di qualità.

ANCELOTTI PREPARA IL DOPPIO MODULO

Carlo Ancelotti, scrive Repubblica, sta pensando di ritornare al tridente offensivo come possibile variante di un Napoli che punta a stupire. La parola d’ordine sarà “fluidità” e da parte dell’allenatore azzurro non c’è alcuna preclusione, si partirà con il 4-4-2 oppure 4-3-3.

Ancelotti, infatti, disegnerà il nuovo Napoli in base agli acquisti che la società riuscirà a portare in dote. È evidente come le strategie siano due.

Un attaccante alla Lozano ha corsa, rapidità e capacità di esaltarsi partendo dall’esterno. Può farlo sia a destra che a sinistra, come ha dimostrato al Psv. Se dovesse arrivare, dunque, sarebbe logico esaltare le sue caratteristiche e quindi il 4-4-2.

Stesso discorso pure per Ilicic: lo sloveno può fare la differenza partendo da destra.

Il cambio di pelle non sarebbe un problema neanche in mediana: Zielinski e Fabian, ad esempio, avrebbero la possibilità di esprimersi in ruoli congeniali.

Un indizio lo ha fornito lo stesso centrocampista polacco qualche giorno fa dal ritiro della nazionale. «Nel prossimo campionato giocherò spesso anche da mezzala».

Ancelotti, dunque, potrebbe modificare qualcosa senza però disdegnare l’attuale assetto che, invece, si sposerebbe alla perfezione se arrivasse un centravanti forte fisicamente e capace di attaccare la profondità. Il Napoli non smette di monitorare con attenzione la situazione relativa a Duvan Zapata.







Maxiscambio con l’Inter

Le dichiarazioni in casa Atalanta sono abbastanza chiare: c’è un certo fermento in merito al bomber colombiano, al quale non dispiacerebbe tornare a Napoli.

La trattativa si prospetta laboriosa perché De Laurentiis proverà ad inserire nell’affare Roberto Inglese, ma anche Simone Verdi, seguito pure dal Torino.

Il Napoli non intende inserire in un eventuale maxi-scambio con l’Inter Zielinski e Fabian Ruiz che sarebbero molto graditi a Conte. Per Ancelotti sono entrambi inamovibili.