Alvino: " Ancelotti è in Canada. Strappa la promessa per l'attaccante"

Ancelotti è in Canada tornerà direttamente a Dimaro. Carlo Alvino rivela che il tecnico del Napoli ha strappato una promessa a De Laurentiis per l’attaccante.







Il calciomercato del Napoli si svolgerà sulla linea Canda-Italia. Il tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti è partito oggi per il nord America. il Napoli ha oggi ufficializzato l’arrivo di Di Lorenzo, il terzino ex Empoli è il primo rinforzo di questa sessione di mercato.

Il Napoli penserà a sfoltire al rosa poi punterà un grande attaccante, come ha riferito il presidente Aurelio De Laurentiis.

Molti i nomi sui quali si muovono gli azzurri. Da Lukaku a James Rodriguez a Lukaku e Rodrigo Moreno del Valencia.

ANCELOTTI PARTE PER IL CANADA







Carlo Alvino, giornalista vicino alle vicende azzurre, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato del Napoli: “Ancelotti è partito per il Canada. Tornerà direttamente a Dimaro il 5 luglio anticipando di un giorno il ritiro. Da oggi in poi il calciomercato del Napoli passerà attraverso tante telefonate oltreoceano.

“Il tecnico ha strappato una promessa ad Aurelio De Laurentiis sull’attaccante“. Nei prossimi giorni potrebbero esserci delle novità.