SKY. Lukaku al Napoli è una suggestione. Cè l'accordo con Zapata

Secondo sky Lukaku al Napoli con il decreto crescita è una suggestione, gli azzurri hanno l’accordo con Zapata e faranno altre operazioni di calciomercato.







Luca Marchetti di Sky sport è intervenuto sulla trattativa che potrebbe portare Lukaku al Napoli grazie al decreto crescita. Gli azzurri hanno raggiunto un accordo con gli agenti di Duvan Zapata, e faranno altre operazioni di mercato dopo Di Lorenzo.

Il nome di Lukaku è stato accostato al Napoli dalla gazzetta dello sport. Il quotidiano ha pronosticato l’arrivo della punta del Machester United alla corte di Ancelotti grazie al decreto crescita. Marchetti ai microfoni di radio Marte ha spiegato la situazione:

SKY, LUKAKU AL NAPOLI È UNA SUGGESTIONE

“Il Napoli su Lukaku? E’ giusto parlare di suggestione. Con il decreto Crescita, è possibile riportare in Italia le eccellenze che sono emigrate per lavorare. Noi, ad oggi, un grande riscontro sul nome di Lukaku non lo abbiamo avuto. C’è un accordo invece con Zapata, ma è da definire il discorso con l’Atalanta.

C’è da capire se Milik sarà ancora il super titolare del Napoli. Con tutto il rispetto, un conto è avere Zapata in rosa e un altro è avere un calciatore come Lukaku perché Milik e Zapata sono più o meno dello stesso livello, se invece dovesse arrivare ad un calciatore dalla qualità superiore, partirebbe, almeno ad inizio stagione, in vantaggio sul polacco.

NAPOLI, NON SOLO LUKAKU

Marchetti aggiunge: “Il Napoli sapevamo che sarebbe andato incontro ad una mini rivoluzione. E’ già arrivato Di Lorenzo e qualche altra cosa si farà sulle fasce, poi qualcuno partirà. Mi aspetto un Napoli rinnovato ai nastri di partenza.

Il Napoli ogni anno vuole crescere rispetto all’anno precedente, poi a volte ci riesce, altre meno, ma a prescindere da Sarri, il mercato del club azzurro sarà importante”.







SARRI ALLA JUVE

“Sarri voleva tornare in Italia quando ancora non c’era la Juventus e la chiacchierata del 2 giugno fatta col Chelsea è venuta fuori questa clausola, ma non è detto che qualcuno la pagherà”.