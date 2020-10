Allo Stadium si va in scena: gara annullata, il Napoli rischia pure la penalizzazione. Pronta battaglia legale

La gara Juventus-Napoli è stata annullata dopo che i bianconeri e gli arbitri hanno atteso per 45 minuti l’arrivo dei partenopei.

Tutto è andato come da copione, la Juventus ha voluto scendere in campo e infischiarsene della nota dell’Asl che bloccava i calciatori del Napoli a casa. Andrea Agnelli ha pure dato lezioni di stile agli azzurri, dicendo che la “Juventus rispetta sempre le regole” e che c’è un “protocollo da rispettare“. Il riferimento è ad una nota ministeriale che permette ai calciatori di giocare anche se sono venuti a contatto con contagiati da coronavirus. Nella giornata, però, sulla vicenda il direttore dell’Asl Napoli 2 Nord ha chiarito a Campania Sport che il Napoli ha rispettato le regole ed ha sollevato Aurelio De Laurentiis da ogni responsabilità. La stessa Asl in giornata aveva mandato una seconda nota che rafforza la posizione della SSCN: “Si ritiene non sussistere le condizioni che consentano lo spostamento in piena sicurezza dei contatti stretti. Pertanto, per motivi di sanità pubblica, resta l’obbligo dei contatti stretti di rispettare l’isolamento fiduciario presso il proprio domicilio“. A questo si aggiunge una nota del Comitato Tecnico Scientifico che chiarisce: “Il Cts, a proposito del caso dei calciatori positivi al contagio dal virus Sars-CoV-2, richiama gli obblighi di legge sanciti per il contenimento del contagio dal virus e ribadisce la responsabilita’ dell’Autorità Sanitaria Locale competente e, per quanto di competenza, del medico sociale per i calciatori e del medico competente per gli altri lavoratori“. Concetto ribadito a La 7 anche dal vice ministro Sileri.

Ora il Napoli attenderà la decisione del giudice sportivo che darà la sconfitta a tavolino agli azzurri, proprio quella che voleva la Juventus di Agnelli. La società partenopea è pronta a fare ricorso, perché è convinta di essere nel giusto. Intanto si rischia anche un punto di penalizzazione. Sicuramente la vicenda sarà molto lunga e potrebbe creare anche un precedente per lo svolgimento del campionato.