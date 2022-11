Adani: “Napoli, è successa una cosa bellissima, il calcio ti sorprende sempre”

Lele Adani pazzo per il Napoli, alla Bobo tv l’ex calciatore esalta la squadra di Spalletti: ” Ha superato quello di Sarri”.

Il Napoli in queste prime 21 ufficiali giocate fra campionato e Champions League ha letteralmente veleggiato, raggiungendo vette di rendimento e bellezza di gioco inesplorate nella sua storia. Già perché mai il Napoli dopo 15 giornate aveva totalizzato 41 punti, collezionando 15 risultati utili in campionato e inanellando la bellezza di 13 vittorie. Una macchina perfetta quella di Spalletti, che ha retto anche alle assenze di giocatori importanti (da Osimhen ed Anguissa passando per quella di Kvaratskhelia) senza perdere mai la bussola o incappare in qualche passo falso.

Una marcia che se proseguirà su questi binari porterebbe dritta a quel traguardo Scudetto, che il popolo partenopeo e tutta la città campana sogna da 32 anni.

Adani innamorato del Napoli

Lele Adani alla Bobotv ha parlato in maniera entusiasta del Napoli di Spalletti:

“È successa una cosa che l’anno scorso non avrei detto e invece il calcio ti sorprende sempre ed è bellissimo constatare come ti guida. Io non l’avrei mai detto, ma questo Napoli sta superando quello di Sarri. Il Napoli di Sarri aveva un ritmo e aveva mentalizzato passaggi e movimenti che in maniera automatica andava oltre allo sbarramento difensivo avversario. Questi ragazzi hanno evoluto quel modo di dominare e trovare lo spazio e creare palle gol perché interpretano. Questa squadra si è evoluta negli ultimi anni”.