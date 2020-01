Zona Champions: perde la Roma, festa per Mazzarri

Fa festa Mazzarri il suo Torino batte la Roma e la rallenta in zona Champions. La doppietta di Belotti dà i tre punti ai granata.

Sconfitta per la Roma nella 18a gioranta di campionato di Serie A. La squadra di Fonseca è stata battuta dal Torino di Mazzarri che può fare festa. Belotti ha siglato una doppietta, grazie anche ad un rigore concesso per fallo di mano di Smalling. Il penalty ha di fatto chiuso la partita, nonostante la Roma abbia cercato in ogni modo di segnare almeno un gol. La zona Champions registra dunque un rallentamento: la Roma al quarto posto perde tre punti fondamentali e vede la Lazio di Immobile scappare via a 39 punti, mentre i giallorossi restano a 35. L’Atalanta ed il Cagliari seguono a 31 e 29 punti, ma con una partita in meno. I sardi sono attesi dalla difficile partita in trasferta con la Juventus, mentre l’Atalata gioca col Parma.

Zona Champions: delude la Roma

La sconfitta della Roma accende seppur di poco una piccola fiammella anche per il Napoli di poter lanciare la sfida all’Europa che conta. La rincorsa per gli uomini di Gattuso è difficilissima, ma bisogna almeno provarci. Il fatto che anche quelle davanti perdono punti potrebbe essere uno stimolo per i giocatori azzurri, che hanno grande voglia. Lo ha confermato Gennaro Gattuso in conferenza stampa. Il tecnico del Napoli ha fatto anche capire che ‘esige’ miglioramenti da parte di Lozano, calciatore che può dare tanto ma che “deve capire che non può fare trenta scatti e stare fermo, ma ne deve fare almeno cento o centoventi in ogni partita“. In ogni caso il messicano si “sta allenando molto bene e se continua così può tornarci molto utile“. Per tenere viva la speranza della zona Champions il Napoli dovrà battere l’Inter, nonostante tra i convocati non ci siano Koulibaly e Mertens.