Il napoletano Immobile lancia la Lazio verso lo scudetto. Juventus e Inter devono ancora giocare, ma ora i biancocelesti sono a meno 3.

La Lazio giocherà la prossima partita l’11 gennaio all’Olimpico proprio contro il Napoli. Intanto il napoletano Immobile ha lanciato la Lazio verso lo Scudetto. Nemmeno Simone Inzaghi può più nascondersi, anche se ha cercato di farlo al termine della partita vinta contro il Brescia. “E’ normale che dopo un filotto di vittorie (9 in tutto) e due trofei vinti in due mesi si guarda in alto, ma noi dobbiamo restare calmi” ha fatto sapere Simone Inzaghi. Ora i biancocelesti si trovano a meno tre punti dalla vetta, anche se Juventus e Inter devono ancora scendere in campo. L’Inter lo farà proprio contro il Napoli il 6 gennaio alle 20.45 allo stadio San Paolo, con Conte e Gattuso che hanno estremo bisogno di punti per raggiungere gli obiettivi.

Immobile il napoletano della Lazio che lotta per lo Scudetto

Diciannove gol in classifica marcatori, un record assurdo che potrebbe spaventare anche quello di Gonzalo Higuan in maglia azzurra. Con questi gol Immobile lancia la Lazio verso lo scudetto, lo sta facendo grazie ad una serie di prestazioni incredibili. Nato a Torre Annunziata, Immobile è in un momento di forma incredibile, ma già da anni mette a segno grappoli di reti. Dalle giovanili in maglia Juventus, al Borussia Dortmund passando per la fantastica coppia Immobile-Insigne nel fantastico Pescara di Zeman. Il rimpianto è quello di vedere un altro figlio di Napoli fare le fortune di altre squadre. In Serie A ce ne sono tanti come Immobile, Izzo, Donnarumma ed Esposito solo per fare degli esempi. Un rammarico vederli giocare in giro per l’Italia, quando questi campioni nascono e crescono in Campania. Segnale che serve puntare ancora di più sul settore giovanile per restare competitivi.