Venerato: “Difensore in entrata al Napoli, mi arrivano una forte smentita. Le piste vere sono altre”

Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai parla della possibilità del rientro di Nikola Maksimovic al Napoli. Il giocatore è ancora svincolato dopo che il suo contratto con gli azzurri è terminato. Il club sta cercando proprio un difensore, ma secondo Venerato i giochi in difesa sono fatti dato che Zanoli non sarà lasciato partire e quindi ci sono tre terzini destri con Di Lorenzo che si può adattare come difensore centrale, ruolo che ha già svolto in passato, anche durante il periodo di crisi in difesa durante la gestione Gattuso. “Il nome di Maksimovic mi è stato smentito dal Napoli, il centrale lo potrebbe fare Di Lorenzo“.

Venerato smentisce anche le trattative per “Flemming, Seri e Aebischer“. Mentre sul centrocampista ci sono difficoltà con l’Inter per Vecino, dato che la società nerazzurra non “vuole cedere il giocatore almeno fino a gennaio, dato che Inzaghi ci punta. I nomi caldi per il Napoli sono quelli di Berge, Zakaria e Thorsby. Al momento, nessuna delle società acconsente al prestito“.

