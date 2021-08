Giovanni Galeone crede nel Napoli. L’ex allenatore e grande amico di Massimiliano Allegri, ai microfoni TuttoSport pronostica il Napoli dietro la Juventus nella corsa scudetto.

“Chi vincerà lo scudetto? La Juventus è in prima fila da sola, dopo che l’Inter ha ceduto Lukaku. Delle altre il Napoli secondo me è il più pronto a lottare. In Champions League Massimiliano Allegri ha sempre fatto bene: arrivare tra le prime quattro sarebbe già da fenomeni, poi tutto può succedere”.

Sulla Juventus: “Se fossi la società gli regalerei Vlahovic o Jorginho. Con Locatelli, Jorginho e Rabiot in mezzo vincerebbe lo Scudetto con la sigaretta in bocca”.

Su Locatelli: “Sarebbe un bel regalo e penso che la Juve lo prenderà. Al Milan mi sembrava lo avessero esaltato troppo, invece nel Sassuolo ha fatto miglioramenti enormi e può farne ancora: ma è già di ottimo livello. Una di quelle mezzali che piacciono ad Allegri perché sanno inserirsi”.

