Varriale: “Ibra mostruoso, ma l’espulsione di Bakayoko…”

Nerico Varriale vicedirettore di Rai Sport ha scritto un tweet dopo la sconfitta del Napoli contro il Milan al San Paolo.

“Con un mostruoso Ibrahimovic il Milan espugna meritatamente il San Paolo. Rossoneri bravi e fortunati nel primo tempo quando il palo nega il pari al Napoli. Poi nella ripresa raddoppio di Ibra e espulsione di Bakatyoko indirizzano la gara a favore della capolista ora in fuga” questo il tweet di Enrico Varriale a commento della partita tra Napoli e Milan, vinta dai rossoneri per 3-1.

Molto critica invece l’analisi di Gennaro Gattuso che al termine del match ha scaricato su di se le colpe della sconfitta. “Sono il primo responsabile” ha detto il tecnico del Napoli, che non ha cercato alibi come nella mancata espulsione di Ibrahimovic per la gomitata a Koulibaly o sul doppio giallo a Bakayoko. Eppure i giocatori in campo si sono lamentati molto soprattutto per il primo giallo all’ex Monaco. Il calciatore, infatti, calcia il pallone solo dopo prende l’avversario. Non si capisce come mai Valeri abbia deciso di dare anche l’ammonizione.