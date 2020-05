Ultimatum di De Laurentiis a Mertens. Il patron del calcio Napoli ha dato al belga 7 giorni per decidere tra gli azzurri e l’Inter.



NAPOLI. L’indecisione di Mertens non piace a De Laurentiis. Il rinnovo, che sembrava fatto dopo l’incontro tra i due di inizio marzo, è ancora in alto mare. Alla base della mancata firma ci sarebbe sia la questione multe, che non è ancora tramontata per l’ammutinamento del novembre scorso. L’intenzione del numero uno del Napoli di procedere in fase civile per il danno d’immagine subito dopo la pessima figuraccia rimediata da tutto l’ambiente nella notte del pareggio ottenuto contro il Salisburgo.

Altro pomo della discordia è la questione relativa allo stipendio, l’Inter offre al belga 6 milioni l’anno più bonus, mentre il Napoli è fermo a 4,5ml.



ULTIMATUM DI DE LAURENTIIS A MERTENS

Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, De Laurentiis sa di essere nel giusto e come è sempre stato pronto a gratificare la squadra dal punto di vista economico, così non ha ammesso quel voltafaccia dei giocatori.

Il patron del calcio Napoli, sulla questione Mertens non ha più intenzione di aspettare. Il presidente ha dato al belga ancora una settimana di tempo per decidersi a firmare il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Diversamente, potrà andare, Con l’Inter e l’amico Lukaku pronti ad accoglierlo a braccia aperte.