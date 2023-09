Udinese, Balzaretti: “Rigore su Kvara un rigorino”

Il dt dell’Udinese Balzaretti ha criticato la concessione del rigore su Kvaratskhelia in Napoli-Udinese: “Un rigorino, servono criteri uniformi”.

CALCIO NAPOLI. Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Federico Balzaretti, ai microfoni ufficiali del club, è tornato sull’episodio del calcio di rigore concesso al Napoli per fallo su Kvaratskhelia in occasione della sconfitta dei friulani per 4-1 al Maradona.

“Quello di ieri è stato un rigorino, manca uniformità di giudizio” ha dichiarato Balzaretti. “L’arbitro era a 3 metri, ha valutato regolare il contatto e non c’era motivo di richiamarlo al VAR. Se reputa regolare l’intervento, il suo giudizio va rispettato“.

Secondo l’ex terzino della Juventus, il rigore su Kvaratskhelia è stato troppo generoso. Il VAR doveva fidarsi della valutazione dell’arbitro, che dal campo aveva ritenuto l’entità del contatto non tale da giustificare il penalty.

Balzaretti ha chiesto più coerenza nelle decisioni arbitrali, ma ha anche precisato che il rigore non deve essere un alibi per l’Udinese. Ora testa al Genoa per reagire dopo due sconfitte di fila. I friulani devono ritrovare animo e cattiveria per uscire da questo momento.