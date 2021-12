Tuttosport – Napoli e casi Covid, a rischio un altro calciatore

Problema Covid 19 al Napoli, che ha già tre contagiati: Osimen, Lozano ed Elmas. Ma anche Kevin Malcuit è a rischio coronavirus. A scriverlo è Tuttosport che rilancia una indiscrezione che è circolata per tutta la giornata di ieri, ma che non ha trovato conferme dai canali ufficiali del Napoli. La società ha fatto sapere della positività di Elmas e di Osimhen, ma non ha dato altre comunicazioni. Secondo quanto fa sapere il quotidiano sportivo anche Malcuit è a rischio contagio da Covid 19, il risultato del test molecolare si conoscerà con precisione solo oggi. Il difensore francese è stato vaccinato con tre dosi, ma dovrà attendere questo ulteriore test per avere una risposta definitiva.

Spalletti spera di poter avere Malcuit per la trasferta con la Juventus, una gara che l’Asl ha considerato a rischio. Il Napoli deve fare a meno di tanti calciatori, oltre a coloro che sono in bilico perché contagiati. A gennaio mancheranno Koulibaly, Anguissa e Ounas, mentre Osimhen ha rinunciato alla Coppa d’Africa. Queste sono le ultime notizie che provengono dalla Nigeria. Sicuramente una buona notizia per il tecnico del Napoli che nelle prossime settimane può recuperare il suo attaccante. Prima di poter tornare all’attività agonistica, però, dovrà avere il via libera da parte dello staff medico che eseguirà un controllo per confermare la guarigione del calciatore, dopo l’operazione allo zigomo.