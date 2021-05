Il rigore assegnato da Doveri e revocato da Mazzoleni nella sfida salvezza Benevento-Cagliari ha mandato su tutte le furie il presidente Vigorito. La sfida salvezza tra Benevento e Cagliari, è stata decisa da Mazzoleni, ancora al var dopo i fatti di Napoli-Cagliari. Sul risultato di 1-2 è accaduto l’episodio che ha segnato il destino del match (poi finito 1-3) e forse anche quello delle due squadre. Il Cagliari grazie a questa vittoria compie un grande passo verso la permanenza in serie A, mentre il Benevento finisce con un piede in Serie B.

RIGORE NEGATO DA MAZZOLENI AL BENEVENTO

Asamoah interviene in modo scomposto su Viola, appena entrato in area. L’arbitro Doveri fischia il fallo ed assegna il calcio di rigore, salvo tornare sui suoi passi e annullare la decisione dopo essere stato richiamato dal Var Mazzoleni a rivedere l’accaduto. Questa scelta ha suscitato numerose proteste in campo e una vera e propria bufera social.

BUFERA SOCIAL CONTRO MAZZOLENI

Sui social dall’episodio del rigore in poi si è abbattuta una pioggia di commenti contro Mazzoleni. Molti utenti hanno ricordato che Mazzoleni era Var anche della partita pareggiata 1-1 dal Napoli contro il Cagliari nello scorso turno di campionato.

“Come fa a non essere rigore per il Benevento? Mazzoleni l’ha richiamato al VAR e Doveri l’ha pure tolto”.

“Incredibile rigore revocato al Benevento. Mazzoleni ha dato altri 3 punti al Cagliari dopo quello di Napoli”.

“Non dare un rigore così. Meglio, cancellarlo… Viola cerca l’avversario, ma il contatto c’è! Mazzoleni muto e cieco domenica scorsa, oggi vede. Mah”.

“Quattro punti in più grazie a Mazzoleni…”.

“Dopo aver complicato la corsa Champions del Napoli, Mazzoleni affossa anche il Benevento. Scandaloso il rigore non assegnato ai giallorossi, secondo me odia la Campania. Ma purtroppo anche i sanniti ci hanno messo molto del loro per una retrocessione che ora sembra inevitabile”.

Gli autori di questi commenti non sono solo i tifosi del Napoli o del Benevento ma anche tifosi di altre squadre e semplici appassionati di calcio:

“Mazzoleni protagonista, man of the match”.

“Mazzoleni avrà qualche problema con la Campania, sarà allergico alla mozzarella…”.

“Il regolamento dice che il VAR può intervenire solo in caso di chiaro errore. Quindi nel dubbio perché Mazzoleni richiama Doveri? Furto clamoroso”.

“Diciamo che Mazzoleni tra Napoli e Benevento ha decretato la salvezza del Cagliari. Contento per il Cagliari che è squadra simpatica, ma immagino un tifoso campano cosa potrà pensare del “solito” Mazzoleni”.