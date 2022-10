Salvione: “Roma-Napoli, vi anticipo le scelte di Spalletti. Mourinho con il 3-5-2”

Pasquale Salvione prova ad anticipare le scelte di Luciano Spalletti e Mourinho in vista del big match tra Roma e Napoli.

Pasquale Salvione, direttore della versione digitale de ‘Il Corriere dello Sport’ ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio:

Ballottaggio tra Osimhen e Raspadori? “La scelta di Luciano Spalletti dovrebbe essere orientata verso Victor. Dopo le panchine delle ultime gare, sarà l’attaccante titolare del Napoli. Mi aspetto il nigeriano dal 1′ in campo domani all’Olimpico. Politano, invece, sembra favorito su Lozano, le altre zone del campo sono già consolidate. Juan Jesus confermato in difesa, Ndombele dovrebbe sostituire Anguissa a centrocampo”.

Mourinho lancerà Zaniolo titolare? “Mourinho applicherà probabilmente un 3-5-2 con la coppia d’attacco Zaniolo-Abraham. L’unico ballottaggio aperto resta a centrocampo tra Camara e Matic, con l’ex Olynpiacps favorito sul serbo. Zalewski, invece, partirà dal 1′ ma sulla corsia di destra”.

Che gara sarà quella di Lobotka e Ndombele domani? “Stranislav è uno degli uomini chiave del Napoli grazie alla sua straordinaria qualità tencica. Anche domani sarà sicuramente bravo ad eludere il pressing asfissiante della Doma con le sue sterzate decisive. Tanguy, invece, ha un altro passo, ha qualità migliori dal punto di vista realizzativo rispetto ad Anguissa. Sta facendo grandi progressi, Spalletti è una garanzia per un calciatore come Ndombele. Ci aspettiamo tanto da questo ragazzo domani. Il Napoli dovrà confermarsi anche con l’aiuto degli esterni, i quali saranno cruciali per il gioco espresso dagli azzurri”.

L’errore con il Bologna potrà influenzare Meret? “Non credo. Ha risposto alla grande in questo avvio di stagione, mostrando tanta personalità. Mi aspetto un ragazzo molto carico domani all’Olimpico. È naturale commettere errori, può capitare a qualsiasi portiere in qualsiasi parte della stagione”.