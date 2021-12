SKY – Sassuolo-Napoli: rientra Politano, ecco la formazione di Spalletti

Sassuolo-Napoli è la sfida per la quindicesima giornata di Serie A, le probabili formazioni di Luciano Spalletti e Davide Dionisi. Secondo Sky il tecnico del Napoli non si discosterà dalla squadra che ha battuto la Lazio. L’allenatore deve fare ancora i conti con diversi assenti come Anguissa ed Osimhen, mentre ha recuperato Politano e Ounas in attacco. Nel Sassuolo sono fuori Boga, Obiang e Djuricic.

Formazione Napoli

Tutti confermati per Luciano Spaletti che non applicherà il turnover, almeno dal primo minuto. L’allenatore è abituato a cambiare molto durante la partita, quindi è possibile che dopo sessanta minuti ci saranno molte sostituzioni col Sassuolo, anche se molto dipenderà anche dal risultato.

Intanto la formazione del Napoli col Sassuolo sarà confermata totalmente. Il rientro di Politano, guarito dal Covid, così come quello di Politano sono armi in più per Spalletti che finalmente può avere cambi importati in attacco. Confermato anche Lobotka dopo l’ottima prestazione con la Lazio, così come Mertens in attacco.

Ecco la probabile formazione del Napoli col Sassuolo (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrhamani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore: Spalletti.