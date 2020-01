Sky – Lobotka affare in definizione, primo regalo per Gattuso

Secondo la redazione di Sky Sport sarà Stanislav Lobotka il primo regalo della SSCN per Gennaro Gattuso. Affare in via di definizione.

Calciomercato Napoli ultimissime – Stanislav Lobotka primo colpo del Napoli. Il centrocampista del Celta Vigo è vicinissimo a firmare per la società di Aurelio De Laurentiis. Nelle ultime ore si è parlato di un’offerta ufficiale degli azzurri per Soumarè, ma evidentemente le due trattative non si escludono. “Lobotka è sempre più vicino al Napoli, l’affare è in via di definizione, sarà il primo regalo per Gennaro Gattuso” fa sapere Sky Sport che aggiunge: “La società si è spinta oltre quanto aveva preventivato, spingendosi anche oltre quello che voleva offrire in precedenza“. Il Napoli resta meta preferita del calciatore, che non aspetta altro che firmare per i partenopei. Il Napoli ha messo sul piatto 16 milioni di euro più bonus, ma il Celta ne chiede 20 senza bonus ed è qui che si sta trattando.

Lobotka al Napoli: cosa manca

“Dal Napoli filtrano segnali più che positivi, si potrebbe chiudere a breve anche perché la società ha di tutto per chiudere in fretta la trattativa” fanno sapere da Sky. Fondamentalmente è il Celta Vigo che si deve convincere ad abbassare leggermente le pretese, ma quel che è certo è che “il Napoli avrà il suo regista“. Il calciatore ha già parlato con Hamsik ed aspetta il via libera per potersi trasferire in Campania. Intanto in entrata si parla con insistenza di Koutris, calciatore dellOlympiacos che potrebbe sostituire Ghoulam. In Francia rilanciano un interesse concreto del Psg per Koulibaly, anche se in questo caso l’affare si farebbe solo a giugno. I cento milioni di euro chiesti dal Napoli non spaventano la dirigenza francese che cerca il sostituto di Thiago Silva. Qualcosa si potrebbe muovere anche per la cessione in prestito di Gianluca Gaetano che fino ad ora ha avuto pochissimo spazio.