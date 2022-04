Sinisa Mihajlovic in ospedale, il post della moglie commuove il web

Sinisa Mihajlovic dall’ospedale continua la sua lotta contro la leucemia. Il tecnico del Bologna sa che fuori tutti i suoi amici gli sono accanto. Sua moglie Arianna Rapaccioni ha provato a trasmettere all’esterno dell’ospedale la carica dell’allenatore del Bologna, con un post diventato immediatamente virale: “Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero” ha scritto la signora a Mihajlovic, pubblicando anche una bellissima immagine che la ritrae insieme al marito sorridenti.

La malattia aveva colpito Mihajlovic per la prima volta nel 2019: l’allenatore aveva superato quel momento dopo un trapianto di midollo osseo. Mihajlovic è ricoverato in ospedale dal 29 marzo per prevenire un eventuale ritorno della malattia come spiegato da lui stesso in conferenza stampa il 26 dello stesso mese.

Anche il Napoli ha voluto manifestare tutta la propria solidarietà a favore di Mihajlovic, bellissimo il messaggio del club azzurro al tecnico del Bologna. Mihajlovic non ha mai nascosta la sua simpatia verso la squadra azzurra, affermando pubblicamente di tifare Napoli per lo scudetto:

“Spero che a vincere lo scudetto sia il Napoli. Il Napoli per la gente, mi piace la gente di Napoli. All’Inter sono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore, come i serbi. Ecco, forse noi siamo forse un po’ più duri… Io non c’entro un c***o con Napoli e i napoletani, eppure li sento vicini, affini. Abbiamo la stessa attenzione ai rapporti, coltiviamo il senso dell’amicizia”.