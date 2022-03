Mihajlovic e la leucemia, arriva il tweet del Napoli

Sinisa Mihajlovic dovrà nuovamente fermarsi a causa della leucemia, il Napoli e gli altri club di Serie A si stringono intorno al tecnico.

L’allenatore del Bologna durante una conferenza stampa ha ammesse di “svolgere analisi approfondite e periodiche dopo che due anni e mezzo fa ho dovuto combattere la leucemia mieloide. Fini ad ora la ripresa era andata molto bene, ma da un po’ di tempo le analisi hanno fatto scattare dei campanelli d’allarme, per questo motivo devo fermarmi. Per utilizzare un termine calcistico diciamo che questa volta non entrerò in scivolata come ho fatto in passato, ma giocherò d’anticipo“. Mihajlovic sulla sua malattia ha aggiunto: “Devo dire che la leucemia ha molto coraggio a venire a sfidare di nuovo uno come me. Ma questo è il percorso della mia vita, a volte ci sono delle buche e bisogna saperle affrontare “.

Intorno a Mihajlovic si sono stretti i club di Serie A, tra cui il Napoli. La società azzurra subito dopo la conferenza stampa del tecnico del Bologna ha scritto: “Forza mister siamo con te“. Un messaggio retwittato anche da Aurelio De Laurentiis. Anche dalla redazione di Napolipiu va un grandissimo sostegno a Mihajlovic, sicuri che tornerà ancora più forte.