Simeone alla Lazio, Sarri esulta. Il Napoli lo fa partire?

Calciomercato Napoli – Giovanni Simeone piace alla Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli riscatterà il giocatore dal Verona.

Dodici milioni di euro sono i soldi che il Napoli ha deciso di investire per riscattare Simeone dal Verona, una cifra che si ripaga con la cessione definitiva di Petagna al Monza. Uno dei capolavori di Cristiano Giuntoli e della società di Aurelio De Laurentiis, che nello scorso calciomercato, ha dato veramente spettacolo.

Calciomercato: la Lazio vuole Simeone

Il giocatore argentino è entrato da qualche giorno nella lista della spesa della Lazio. A quanto pare il Napoli sarebbe pronto a cederlo per una cifra di 20 milioni di euro, almeno questo arriva da Roma dove parlano di un giocatore più che convinto di trasferirsi in biancoceleste.

Simeone alla Lazio è una opportunità che stride con il personaggio che ha detto e dimostrato di amare la città partenopea. Poi ovviamente bisognerà capire cosa ne pensa la società, se è intenzionata a fare un’altra plusvalenze, dopo la cessione di Kim che va al Manchester United.

C’è chi come D’Angelo a Radio Goal dice che non si farebbe mai sfuggire Simeone, raccogliendo il pensiero di molti tifosi napoletani. “Simeone è un giocatore che il Napoli dovrebbe tenersi stretto, ti dà un’alternativa in avanti, soprattutto con i tanti impegni che il Napoli vuole giocare. Anche la Supercoppa è diventata con più partite.

Simeone è un cambio importante, è uno che gioca titolare in almeno 14 squadre di Serie A.

Lui è un titolare aggiunto, è uno che non ti fa sentire il peso dell’assenza dell’attaccante centrale. Sicuramente Osimhen è l’attaccante più forte del campionato, ma non mi priverei mai di Simeone, è un giocatore fortissimo che ha segnato gol pesantissimi. Ad esempio quello contro la Roma, che secondo me vale un bel pezzo di scudetto” ha detto il giornalista.