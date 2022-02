Sconcerti: “Calciomercato i voti alla Serie A. Il Napoli, fatto quel che doveva”

Il calciomercato 2021/22 in Serie A è terminato con la sessione invernale. Mario Sconcerti dà i voti alle principali società di Serie A. Senza alcun dubbio le grandi protagoniste dell’ultima sessione di mercato è stata la Juventus che ha preso Vlahovic, Zakaria e Gatti, recuperando anche parte dei soldi investiti, grazie alle cessioni di Kulusevski e Bentancur al generoso Tottenham di Paratici. Molto attiva anche l’Inter che ha piazzato il colpo Gosens, pochi giorni dopo l’emissione di un bond da 415 milioni di euro per ripianare i debiti.

Sconcerti: le pagelle del calciomercato

Su Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti scrive: “Il mercato di gennaio è stato il suo. È stato il mercato della Juve per Vlahovic e per quanto si è fatta pagare Kulusevski, Bentancur se n’è andato sottoprezzo. È una squadra molto diversa da quella di Natale, forse anche più europea“, ha riferito l’esperto giornalista toscano.

Otto anche alla Fiorentina, “che non ha ceduto Vlahovic, ma ha dovuto prendere atto che l’affare era già stato fatto senza di lei. La mossa decisiva per la rimonta è stato prendere in prestito Piatek. Era un messaggio per dire a Vlahovic che rischiava la panchina per dispetto. Da lì è venuta fretta anche al giocatore e ai suoi agenti. O preferiamo pensare che un affare del genere sia nato e concluso in due giorni? Per la cessione di un giocatore che se n’era già andato, la Fiorentina ha avuto 80 milioni (altri 11,5, secondo il comunicato ufficiale della Juve, società quotata in Borsa, sono andati in oneri). Perderà qualche posizione di classifica, ma potrà finire di costruire un’ottima squadra”.

Il voto dell’Inter è 7,5 che ha portato a casa l’ottimo acquisto Gosens e 7 all’Atalanta per Boga.

Al Milan 6 per la prudenza: “Mi sembra che il Milan cerchi disperatamente di far capire a una piazza abituata a troppo che non è più quel tempo. Sarebbe più comprensibile se non perdesse tanti giocatori a costo zero”.

Sconcerti sul calciomercato del Napoli scrive: “Sei anche al Napoli che non aveva bisogno di niente. E quel poco l’ha preso“.