Lo scandalo Arbitri scoppiato in Serie B, potrebbe essere solo la punta dell’Iceberg. Da anni napolipiu.com denuncia le “sviste e gli aiutini” la denuncia al sistema arbitrale italiano, ad opera del quotidiano la Repubblica, paradossalmente ci tranquillizza. Non siamo soli! Parafrasando il celeberrimo film di qualche anno fa, notiamo importanti segnali di risvegli nell’ambiente mediatico partenopeo. Ci conforta la classifica senza errori arbitrali. Ci rassicura che anche qualcun altro ha cominciato a fare di conti.

Basta vedere la rete annullata a Faraoni (Inter – Verona), la maglietta di Raspadori portata a casa da Irrati (Inter – Sassuolo) e la stadera starata con la quale Giacomelli pesa la spinta a due mani di Ranocchia su Barrow (Bologna – Inter) è facile rendersi conto, seppure virtualmente, che il totale non torna.

Sono anni che Napolipiu.com evidenzia le storture arbitrali, e non solo arbitrali, nei confronti del Napoli e i napoletani. De Laurentis avrà pure tanti difetti ma è innegabile che ha creato una squadra in grado di competere in campo nazionale e internazionale.

Non dimentichiamo che nel 2013 il Napoli di Benitez uscì fuori dalla Champions League solo per la differenza reti nella fase a gironi con 12 punti, gli stessi di Arsenal e Borussia Dortmund.

In campo nazionale mancano almeno 5 scudetti nell’ultimo decennio, clamorosi quelli sottratti nel 2015 – 2016 e 2017 – 2018 con la leggendaria gara fra Inter e Juventus diretta da Orsato.

Tutto questo senza scordare la famosa Supercoppa di Pechino e qualche Coppa Italia sparsa qua e là. Lo scorso anno furono ben 19 i rigori negati alla squadra azzurra che misero fuori da ogni traguardo il Napoli di Ancelotti.

Quest’anno sono addirittura 12 le gare che hanno visto penalizzato i partenopei da errori e sviste arbitrali; tre addirittura le partite a conduzione Mariani. Con il Sassuolo, lo Spezia e la Juventus l’arbitro di Aprilia ha negato al Napoli 4 dei 13 rigori negati ai campani in 33 giornate di campionato. Ma a lamentarsi è la Lazio di Simone Inzaghi.

SCANDALO ARBITRI: IL DOSSSIER

Qui elenchiamo una serie di articoli pubblicati in relazione allo scandalo arbitri in Italia