“Scansiamoci” la richiesta dei tifosi dell’Atalanta indigna i supporters della Juventus

I tifosi dell’Atalanta chiedono alla propria squadra di far vincere il Milan nell’ultima giornata di campionato. In questo modo si ridurrebbero le possibilità della Juventus di qualificarsi alla prossima Champions League, che dovrebbe solo sperare in un passo falso del Napoli contro il Verona allo stadio Diego Armando Maradona. La richiesta da parte dei tifosi dell’Atalanta viene da una rabbia ancora intatta per la sconfitta in finale di Coppa Italia, arrivata grazie ad una prestazione assurda dell’arbitro Massa. Il rigore non fischiato a Pessina, il fallo netto di Cuadrado non rilevato da arbitro e Var in occasione del primo gol della Juventus gridano vendetta.

Intanto da Torino gridano allo scandalo con i supporters della Juventus che si stracciano le vesti per la provocazione lanciata dagli ultrà dell’Atalanta. Chissà perché la stessa indignazione non arriva mai quando palesemente un arbitro commette un errore a favore della squadra bianconera. In ogni caso in campo ci andranno i giocatori e con un Gasperini che ha quasi giustificato Pasqua in occasione del rigore non concesso all’Atalanta in finale di TimVision Cup, c’è da scommettere che i bergamaschi (giustamente) giocheranno una partita di livello. E’ giusto che le qualificazioni ed i trofei vengano conquistati sul campo con meriti sportivi, insomma l’esatto contratto di quello che voleva essere la Superlega tanto amata dal presidente della Juve Andrea Agnelli.