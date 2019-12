Scambio Politano-Ghoulam, il Napoli sta lavorando a un altro scambio a sorpresa con l’Inter: non più Llorente, ma stavolta Marotta ha chiesto Ghoulam in cambio dell’esterno.



L’inter avrebbe proposto al Napoli lo scambio Politano-Ghoulam, lo rivela l’edizione odierna di Tuttosport. Se inizialmente l’indiziato numero uno a lasciare gli azzurri era Fernando Llorente, ora è da segnalare un cambio di programma.

econdo quanto riportato dal quotidiano sportivo Faouzi Ghoulam potrebbe approdare in nerazzurro, con Matteo Politano all’ombra del Vesuvio.

Antonio conte vuole Ghoulam come esterno mancino, ruolo chiave nel suo 3-5-2. L’allenatore dell’Inter vuole un laterale di spinta, non a caso in cima ai suoi pensieri c’era Marcos Alonso.

Il Chelsea ha sparato altissimo, motivo per cui Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno iniziato a valutare le possibili alternative. Tra queste ha preso quota l’idea di imbastire con il Napoli uno scambio tra Matteo Politano (che interessa a Gattuso) e Faouzi Ghoulam che ha chiesto la cessione.

Jorge Mendes, manager di Ghoulam, sta valutando le opzioni per il suo assistito dopo il sondaggio fallito da parte dell‘Olympique Marsiglia («Abbiamo chiesto informazioni, ma la trattativa non è proseguita», le parole di André Villas-Boas) e ad Appiano può trovare un portone spalancato, considerato che Conte già lo voleva con sè al Chelsea.

Ghoulam avrebbe chiesto la cessione e uno scambio con Politano potrebbe accontentare tutti. Conte sarebbe tentato dall’idea di averlo a disposizione per contare su un’opzione in più per l’out mancino, dove Asamoah non sta garantendo una presenza costante a causa degli infortuni che lo hanno colpito.