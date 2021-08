Victor Osimhen è stato espulso al 22′ di Napoli-Venezia per un contatto dubbio con Heymans. L’arbitro Aureliano non ha avuto dubbi e ha punito con la massima severità l’attaccante nigeriano.

Ricorso del Napoli contro la squalifica a Osimhen

Da regolamento Osimhen, per il rosso diretto, rischia dalle due alle tre giornate. Tutto dipenderà dal referto dell’arbitro. In ogni caso l’attaccante del Napoli potrebbe saltare le gare contro Genoa e Juventus. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Corriere dello Sport, il club partenopeo sta preparando il ricorso contro la squalifica a Osimhen. Il caso Morata lascia ben sperare la dirigenza azzurra:

“Se avrà ravvisato in Osimhen la condotta violenta, la condanna sarà pesante. Ma potrebbero esserci gli estremi per “l’atto antisportivo” e non violento. In genere in questi casi la pena è di un solo turno di squalifica”.

“In ogni caso, il club azzurro (che già aveva protestato con il direttore di gara al termine del primo tempo con il Venezia) sta già approntando il ricorso avverso alle giornate di squalifica che andranno oltre la singola“.

Quante giornate di squalifica rischia Osimhen?

A giudicare dai precedenti, le speranze di vedere il nigeriano nella formazione anti-Juventus sono fondate. Nello scorso campionato capitarono due episodi molto simili con protagonisti, in un Lazio-Inter, Sensi e Immobile, il cui comportamento venne catalogato dal Giudice Sportivo alla voce ‘condotta gravemente antisportiva’.

Il bomber della Lazio colpì da terra Vidal con una manata al volto, e lo stesso fece Sensi nei confronti di Patric: entrambi furono squalificati per una sola giornata grazie alla concessione delle attenuanti che evitarono uno stop di due turni come da regolamento.

Diverso, invece, sarebbe il provvedimento qualora venisse riconosciuta la condotta violenta: in quella circostanza Osimhen sarebbe costretto a rimanere lontano dai campi per tre partite e, di conseguenza, salterebbe l’attesa sfida con la Juventus.

L’auspicio di Osimhen e del Napoli, dunque, è che vengano riconosciute le attenuanti, discriminante principale tra una normale squalifica e la classica stangata che renderebbe questo inizio di stagione un vero e proprio incubo a livello personale.

Spalletti studia le alternative a Osimhen

L’espulsione di Osimhen contro il Venezia già pesa in casa Napoli, soprattutto in vista della possibile squalifica di più giornate che potrebbe far saltare al nigeriano anche il big match contro la Juventus. Intanto, però, domenica pomeriggio si vola a Marassi per affrontare il Genoa e Spalletti sta già studiando le alternative.

L’allenatore azzurro starebbe pensando di schierare uno tra Insigne e Lozano “alla Totti”. Entrambi lo hanno già fatto, lo stesso capitano è stato il riferimento centrale con il Venezia una volta espulso Osimhen. Cerca spazio anche Andrea Petagna, sostituto naturale del nigeriano.