Rivaldo spinge Allan in Premier: “Avrebbe sicuramente più visibilità”

Rivaldo ex campione del Barcellona riporta al centro della discussione del calciomercato la vicenda relativa ad Allan ed il possibile passaggio all’Everton.

Allan all’Everton, lo consiglia Rivaldo. L’ex stella del Barcellona consiglia al centrocampista del Napoli di trasferirsi in Premier League, magari proprio da Carlo Ancelotti. Nei mesi scorsi si è parlato molto frequentemente di un interessamento dell’Everton per Allan, tanto che a gennaio sembrava potesse andare anche in porto. Il brasiliano del Napoli dopo la vicenda ammutinamento e le relative multe, non ha più trovato un vero e proprio feeling ed anche le sue prestazioni ne hanno risentito. Questo non toglie nulla alle potenzialità del calciatore, ma di certo non è più un intoccabile come quando gli fu negata la possibilità di trasferirsi al PSG.

Rivaldo: “Allan all’Everton, farebbe bene con Ancelotti”

Ora è Rivaldo a consigliare ad Allan un trasferimento in Premier League: “Credo che dovrebbe sfruttare l’occasione e giocare in quella che è, per me, la migliore lega del mondo” ha detto l’ex calciatore. Secondo Rivaldo, il centrocampista del Napoli può essere molto “utile all’Everton” e l’approdo in Premier gli darebbe anche “maggiore visibilità per la Nazionale. Avere la fiducia di Ancelotti è una cosa di cui andare orgoglioso e sono sicuro che Allan coglierà l’occasione di giocare in una lega estremamente competitiva. A patto – conclude – che i club riescano a trovare un accordo“.

Attualmente Allan ha un contratto con il Napoli che scade nel 2023. Il calciatore avrebbe voluto lasciare Napoli per il PSG, ma non ha fatto mai mancare il suo apporto alla squadra. Si è rimesso in riga dopo che lo stesso Gattuso lo aveva tenuto fuori squadra, per lo scarso rendimento in allenamento. Resta un giocatore importante, che potrebbe portare un’ottima plusvalenza nelle casse azzurre se decidesse veramente di raggiungere Ancelotti all’Everton a fine stagione.