Rinnovi Napoli: Zielinski segue Mertens, il polacco pronto alla firma

I rinnovi in casa Napoli diventano due: dopo Dries Mertens arriva quello di Piotr Zielinski, la firma del polacco è imminente. Lo scrive Repubblica.

Oggi Piotr Zielinski compie 26 anni. Il centrocampista del Napoli, secondo quanto rivela Repubblica, è pronto a firmare il rinnovo di contratto con la società di Aurelio De Laurentiis. Un rinnovo molto complicato quello per il polacco, messo in bilico soprattutto dalla maxi clausola rescissoria che la SSCN voleva inserire all’interno. Le difficoltà però sono superate, da più parti filtra ottimismo, tanto da parlare di firma imminente sul nuovo contratto di Zielinski. Dopo la firma di Mertens arriva dunque quella di Zielinski, pronto a siglare un accordo per altri cinque anni.

In questo modo il Napoli si tiene in casa un talento che ha sempre fatto vedere di grandi numeri. In questa stagione, però, ha dato segnali di crescita anche dal punto di vista della personalità. Punto fermo di Ancelotti quanto di Gattuso è cresciuto, adattandosi in molti ruoli. Zielinski ha ancora qualcosa da migliorare sotto il profilo mentale, ma ha qualità enormi. Non è un caso che tanti addetti ai lavori ripetono che forse nemmeno lui è ancora “cosciente del grande potenziale che ha da esprimere“.