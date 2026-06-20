20 Giugno 2026

Repubblica Napoli: “Allegri pronto al via, il Napoli apre un nuovo ciclo: obiettivo Champions e continuità ai vertici”

redazione 20 Giugno 2026
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L’attesa sta per finire. Massimiliano Allegri è ormai a un passo dall’inizio ufficiale della sua avventura sulla panchina del Napoli e mancano soltanto gli ultimi passaggi burocratici prima delle firme e degli annunci che inaugureranno il nuovo corso azzurro. Come evidenzia Repubblica Napoli, il club e il tecnico livornese hanno già definito da tempo le basi dell’accordo che porterà l’ex allenatore di Juventus e Milan a guidare la squadra nella stagione del Centenario.

Secondo Repubblica Napoli, il lieve ritardo nell’ufficializzazione non rappresenta un problema per la programmazione estiva. Il ritiro di Dimaro inizierà il 17 luglio e ci sarà tutto il tempo necessario per consentire ad Allegri di preparare al meglio la nuova stagione, lavorando su una squadra che ripartirà da fondamenta solide costruite negli ultimi anni.

L’obiettivo della società è chiaro. Come sottolinea Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis non ha scelto Allegri per una soluzione temporanea, ma per avviare un progetto destinato a durare nel tempo. Il contratto pluriennale rappresenta la conferma della volontà del presidente di costruire un ciclo capace di mantenere il Napoli stabilmente ai vertici del calcio italiano fino al 2029.

Le priorità fissate dal club sono due: consolidare la presenza costante tra le prime posizioni della Serie A e compiere un ulteriore salto di qualità in Champions League. Proprio il percorso europeo rappresenterà uno dei principali banchi di prova della gestione Allegri.

La sfida, però, non sarà semplice. Repubblica Napoli evidenzia come il Napoli sia l’unica tra le principali rivali ad aver cambiato guida tecnica in vista della nuova stagione. Inter, Roma, Como e Juventus hanno invece scelto la continuità, mantenendo rispettivamente Chivu, Gasperini, Fabregas e Spalletti alla guida delle proprie squadre.

Questo significa che gli azzurri dovranno affrontare inevitabilmente una fase iniziale di adattamento. Allegri dovrà trasmettere rapidamente i propri principi di gioco a una squadra reduce da due stagioni vissute sotto la gestione intensa e rigorosa di Antonio Conte. Inoltre, potrebbe concretizzarsi anche un ritorno stabile alla difesa a quattro e al 4-3-3, con conseguenti cambiamenti tattici da assimilare.

Come ricorda Repubblica Napoli, Allegri conosce comunque già l’ambiente partenopeo, avendo vestito la maglia del Napoli da calciatore. Da allora il club è cresciuto enormemente, così come sono aumentate aspettative e pressioni che accompagnano quotidianamente la squadra.

Proprio esperienza, capacità di gestione e personalità rappresentano le qualità sulle quali De Laurentiis punta maggiormente. Il presidente, dopo aver lasciato grande autonomia a Conte negli ultimi due anni, è pronto a tornare protagonista nella vita del club in occasione delle celebrazioni del Centenario.

Secondo Repubblica Napoli, la compattezza dell’ambiente sarà fondamentale per sostenere il nuovo allenatore in una stagione che si annuncia particolarmente impegnativa. Allegri erediterà una squadra reduce da uno scudetto e da un secondo posto e dovrà confermare il Napoli ai massimi livelli in Italia e in Europa.

L’obiettivo adesso è chiudere rapidamente anche gli ultimi dettagli relativi alla separazione dal Milan. Poi potrà iniziare ufficialmente il nuovo capitolo della storia azzurra.

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