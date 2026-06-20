Corriere dello Sport: “Lobotka, Vergara e Anguissa: il Napoli riparte dalle sue certezze”

Prima ancora dei nuovi acquisti, il Napoli vuole blindare le proprie fondamenta. In attesa che il mercato entri nel vivo, la società azzurra lavora per consolidare il nucleo della squadra che negli ultimi anni ha contribuito alla conquista di due scudetti e di una Supercoppa Italiana. Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, Massimiliano Allegri troverà a disposizione alcuni veri e propri “acquisti interni”: Stanislav Lobotka, Antonio Vergara e Frank Anguissa.

Il primo nome sulla lista delle priorità è quello di Stanislav Lobotka. Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il regista slovacco continua a essere considerato un punto di riferimento assoluto del centrocampo azzurro. Nonostante un contratto in scadenza nel 2027 e un’opzione che consentirebbe al Napoli di estenderlo fino al 2028, il club starebbe valutando un nuovo accordo capace di prolungare il rapporto addirittura fino al 2029.

A 31 anni, Lobotka resta uno dei migliori interpreti del ruolo a livello europeo. Come evidenzia Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, lo slovacco è stato protagonista nei due scudetti conquistati dal Napoli, adattandosi perfettamente sia al calcio di Spalletti sia a quello di Conte. La clausola rescissoria da 25 milioni valida per l’estero resta presente, ma la volontà del club è quella di allontanare qualsiasi tentazione di mercato.

Grande attenzione anche per Antonio Vergara. Il giovane talento azzurro rappresenta una delle scommesse più riuscite delle ultime stagioni. Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport sottolinea come il Napoli abbia creduto nelle qualità del centrocampista offensivo ben prima della sua definitiva esplosione, rinnovandogli il contratto fino al 2030 già nell’ottobre scorso.

Nonostante l’interesse manifestato da club importanti come il Como e il Tottenham, la società non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di una cessione. Le diciannove presenze e i tre gol realizzati tra campionato e coppe hanno confermato la bontà dell’investimento tecnico effettuato dal club.

Diversa, ma altrettanto importante, la situazione di Frank Anguissa. Come ricorda Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il Napoli ha già esercitato l’opzione che ha prolungato il contratto del centrocampista camerunese fino al 2027, mettendosi al riparo da possibili rischi legati alla scadenza.

Anguissa prenderà regolarmente parte al ritiro di Dimaro e inizierà la preparazione agli ordini di Allegri. Solo successivamente verranno effettuate valutazioni più approfondite sul suo futuro. Al momento, però, il club continua a considerarlo uno degli uomini simbolo del progetto tecnico.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, soltanto un’offerta particolarmente importante potrebbe spingere il Napoli a rivedere la propria posizione sul camerunese. In assenza di proposte irrinunciabili, Anguissa resterà un elemento centrale del nuovo corso azzurro.

Il messaggio della società appare chiaro: prima di pensare ai rinforzi, bisogna preservare le certezze che hanno permesso al Napoli di tornare ai vertici del calcio italiano. Lobotka, Vergara e Anguissa rappresentano tre pilastri sui quali Allegri intende costruire la stagione del Centenario.