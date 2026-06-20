20 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “De Laurentiis osserva il Belgio: De Bruyne e Lukaku sotto la lente del presidente”

redazione 20 Giugno 2026
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A Los Angeles il Mondiale rappresenta molto più di un semplice appuntamento internazionale per Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, che sta trascorrendo alcuni giorni negli Stati Uniti prima del ritorno in Italia, approfitterà della manifestazione per seguire da vicino alcuni dei protagonisti azzurri impegnati con le rispettive nazionali. Tra questi, soprattutto, Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku.

Come racconta Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, domani De Laurentiis sarà al SoFi Stadium di Inglewood per assistere alla sfida tra Belgio e Iran, valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale. Un’occasione preziosa per osservare dal vivo due giocatori destinati ad avere un ruolo centrale nel Napoli di Massimiliano Allegri.

Secondo Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, De Bruyne arriva all’appuntamento dopo una prova convincente contro l’Egitto. Il fuoriclasse belga ha disputato quasi interamente la gara inaugurale, offrendo qualità, leadership e diversi spunti offensivi che hanno confermato la sua importanza all’interno della nazionale guidata da Rudi Garcia.

Discorso diverso per Lukaku, che contro l’Egitto è partito dalla panchina ma ha immediatamente lasciato il segno. Come sottolinea Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, l’attaccante è riuscito a incidere fin dai primi minuti del suo ingresso in campo, provocando l’autorete che ha consentito al Belgio di evitare la sconfitta.

La presenza di De Laurentiis sugli spalti non sarà soltanto simbolica. Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport evidenzia come il presidente azzurro voglia valutare da vicino condizione fisica, atteggiamento e stato di forma di due elementi considerati fondamentali per il futuro del club. Se per De Bruyne il Napoli non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di una separazione, la situazione di Lukaku resta più aperta e legata alle valutazioni che verranno effettuate nelle prossime settimane.

Tuttavia, l’arrivo di Allegri potrebbe cambiare gli scenari. Il nuovo allenatore considera infatti preziosa l’esperienza del centravanti belga e apprezza caratteristiche che potrebbero rivelarsi particolarmente utili nel nuovo progetto tecnico.

Intanto dal ritiro del Belgio è arrivata anche un’immagine che ha attirato l’attenzione dei tifosi. De Bruyne e Lukaku sono stati immortalati seduti insieme su una panchina del centro sportivo di Seattle, impegnati in una lunga conversazione. La foto, accompagnata dalla scritta “Since day one”, ha rapidamente fatto il giro dei social.

Come ricorda Davide Palliggiano sul Corriere dello Sport, il legame tra i due campioni dura da anni ed è stato costruito attraverso numerose esperienze condivise con la nazionale belga. Nel Napoli, a causa soprattutto dei problemi fisici che hanno limitato Lukaku nell’ultima stagione, i minuti trascorsi insieme in campo sono stati pochi. Ma il futuro potrebbe offrire nuove opportunità.

Per questo motivo Belgio-Iran rappresenterà un appuntamento importante non soltanto per il Mondiale, ma anche per il Napoli che verrà. De Laurentiis osserverà da vicino due dei protagonisti più attesi della prossima stagione, con uno sguardo rivolto contemporaneamente al presente e al futuro.

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