Weekend a Napoli: concerti gratuiti, arte, scienza e eventi imperdibili dal 19 al 21 giugno!

Scopri gli Eventi Imperdibili di Questo Weekend a Napoli e Dintorni

Vesuvio Live ha selezionato per voi i migliori eventi di questo weekend a Napoli e nei suoi dintorni. Siete pronti a vivere un’esperienza unica? Ci sono molti eventi gratuiti, mostre artistiche, esperienze gastronomiche e musica per tutti i gusti!

Eventi in Programma

Il weekend si preannuncia ricco di iniziative interessanti. Da festival dedicati al cibo a rassegne musicali, ecco un assaggio di ciò che vi attende.

Mare in Fest a Portici (18-28 Giugno)

Torna a Portici la seconda edizione di Mare in Fest, dal 18 al 28 giugno. Questo evento è un vero paradiso per gli amanti della cucina di mare, con circa 29 stand dedicati a specialità di mare, panini, pizze e molto altro. Per accompagnare le prelibatezze gastronomiche, ci sarà musica live per intrattenere i visitatori. L’ingresso all’evento è gratuito, permettendo a tutti di partecipare e godere di momenti di spensieratezza.

Le Voci di Sopra: Suoni e Visioni dei Musei Nazionali del Vomero (Napoli, 19 Giugno – 4 Ottobre)

Dal 19 giugno al 4 ottobre, Napoli ospiterà la rassegna “Le voci di sopra: suoni e visioni dei Musei Nazionali del Vomero”. Questo evento animerà il polo museale della collina, tra cui Castel Sant’Elmo, Certosa di San Martino e Villa Floridiana. Il 19 giugno, a Castel Sant’Elmo, si terrà “Aura Fest, figlie delle stelle”, con esibizioni di artisti tutte al femminile. In aggiunta, il 20 giugno e ogni sabato successivo, si svolgerà “King of Comedy”, una serata dedicata alla stand-up comedy.

Festival della Pizza a Pignataro Maggiore (19-21 Giugno)

Non perdetevi il Festival della Pizza che si svolgerà a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, dal 19 al 21 giugno. Tre giorni di celebrazione della pizza con la presenza di famosi mastri pizzaioli e tante specialità locali, come montanarine e pietanze senza glutine. L’evento prevede anche musica live e intrattenimento per i più piccoli. I fondi raccolti durante l’evento saranno devoluti al Reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli. L’ingresso è completamente libero, quindi non ci sono scuse per non partecipare!

Solstizio d’Estate alla Città della Scienza (20 Giugno)

Il Solstizio d’Estate sarà festeggiato alla Città della Scienza sabato 21 giugno, per celebrare il giorno più lungo dell’anno. I visitatori potranno partecipare a esperienze immersive, gustare aperitivi, ascoltare musica dal vivo e molto altro. Questo evento rappresenta un’ottima occasione per abbinare scienza e divertimento in un ambiente affascinante.

Mercatorre: Mercato Vintage a Torre del Greco (20-21 Giugno)

Sabato 20 e domenica 21 giugno, Torre del Greco ospiterà Mercatorre, un mercato vintage dove gli appassionati possono trovare oggetti d’epoca, modernariato, vinili e tanto altro. Non mancheranno musica e street food a km 0, rendendo l’atmosfera ancora più coinvolgente. Durante questo evento si svolgeranno anche la Mostra d’Arte Falastin Hurra e una Mostra d’arte Collettiva. L’ingresso è gratuito, quindi non lasciatevelo scappare!

Festa della Musica a Napoli (21 Giugno)

Domenica 21 giugno, Napoli sarà invasa da note e melodie per la Festa della Musica 2026. Questo evento prevede una programmazione diffusa tra Piazza Dante, Piazza degli Artisti, Piazza San Pasquale, Piazza San Francesco di Paola e Porta Capuana. Alle 21.00 è previsto il WORLD SUMMIT, un concerto diretto da Enzo Avitabile, con la partecipazione di artisti come Sayf e ’O Zulù, promettendo una serata indimenticabile.

Festival del Panuozzo a Gragnano (21-23 Giugno)

Dalla tradizione gastronomica di Gragnano, dal 21 al 23 giugno si svolgerà il Festival del Panuozzo. Questo evento celebra una delle specialità locali, accompagnato da artisti di strada, dj set e attività per bambini. L’ingresso è gratuito, offrendo così un’opportunità imperdibile per vivere la cultura culinaria di questa storica città.

Quindi, cosa state aspettando? Prenotate il vostro weekend a Napoli e partecipate a questi fantastici eventi! Per maggiori dettagli, vi invitiamo a visitare i siti ufficiali e le pagine social delle manifestazioni.

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